В двух московских аэропортах ввели ограничения на полет самолетов

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — пишет представитель ведомства Антон Кореняко в своем telegram-канале.
К тому же известно о введении плана «Ковер» в аэропорту Калуги с 21:45 по московскому времени. Воздушная гавань временно ограничили вылет и прием самолетов.
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