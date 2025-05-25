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В двух московских аэропортах ввели ограничения на полет самолетов

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полет самолетов
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — пишет представитель ведомства Антон Кореняко в своем telegram-канале.

К тому же известно о введении плана «Ковер» в аэропорту Калуги с 21:45 по московскому времени. Воздушная гавань временно ограничили вылет и прием самолетов.

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#самолёты
Кандидат в президенты Польши засунул снюс под губу во время теледебатов – видео
Кандидат в президенты Польши Навроцкий засунул снюс под губу на теледебатах
24 мая 2025, 17:47

Фото: iStock/Andrii Atanov

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий попал в скандальную ситуацию. Зрители местного телеканала обратили внимание на его странный жест во время теледебатов.
На опубликованных Telegram-каналом Mash кадрах видно, как Навроцкий засунул снюс под губу, пока выступал его соперник. Вероятно, политик думал, что в этот момент камера не направлена на него.


После дебатов кандидат в президенты Польши уточнил, что якобы положил в рот жвачку. Однако это заявление лишь раздуло скандал. Теперь политические оппоненты, воспользовавшись случившимся, заявляют о никотиновой зависимости Навроцкого.

Однако отмечается, что он пошёл ва-банк и предложил сопернику вместе с его окружением пройти текст на запрещённые вещества.

Добавим, что в Польше стимуляторы на основе табака нелегальны, а вот их нетабачные аналоги разрешены.

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#польша
#президент
#телевидение
#политика
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Тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено для возможного воскрешения в будущем
Тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено для возможного воскрешения
24 мая 2025, 17:25

Юрий Никитин (фото: ВКонтакте @id632165945)

Накануне, 23 мая, в возрасте 85 лет скончался писатель-фантаст Юрий Никитин. Сегодня стало известно, что похорон в традиционном понимании не будет.
Тело писателя будет заморожено, чтобы в будущем возможные медицинские технологии смогли подарить ему новую жизнь. Таковым было желание самого Никитина, а родственники готовы его исполнить. Об этом сообщила его вдова, слова которой приводит StarHit.

Юрий Никитин скончался в пятницу в районе 10 часов утра. Издательство «Эксмо» опубликовало на своём сайте официальное сообщение, уточнив, что писатель был тяжело болен, но сохранял оптимизм и надеялся, что будет жить дальше.

21 мая Никитин в личном блоге опубликовал пост, в котором рассказал о перенесённой операции на ноге.

«Операция случилась. Девять с половиной часов, давление 53, это у меня-то, где норма за 200 ! В общем, операция не страшно, а вот восстановление, перевязки… Это в самом деле адские пытки. Поползу отлеживаться…», – поделился писатель.
Следом за этим постом появилось сообщение от родственников, где они написали, что Никитина не стало. Его последней волей стало то, чтобы его тело подвергли криоконсервации. Но поскольку заморозка стоит очень дорого, семья сейчас обращается к неравнодушным, поклонникам и читателям с просьбой помочь и поддержать последнее желание покойного.

Юрий Никитин написал более 60 книг. Он стал первооткрывателем жанра славянского фэнтези.

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#смерть
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Даванков ответил на призыв Мизулиной возбудить дело против него: «Главное – не выйти на самих себя»
Даванков ответил на призыв Мизулиной возбудить дело
24 мая 2025, 15:56

Владислав Даванков (фото: duma.gov.ru)

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ответил на обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Следственный комитет с просьбой возбудить против него уголовное дело за клевету.
«Главное в следственных действиях – не выйти на самих себя», – заявил депутат в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее сообщалось, что Екатерина Мизулина в ходе встречи с молодёжью в Краснодаре отвечала на вопрос студента, связанный с Владиславом Даванковым. Общественница подчеркнула, что попросила Следственный комитет возбудить дело против депутата, который пригласил Мизулину в Госдуму, чтобы она отчиталась о потраченных 200 миллионах рублей. Также он обвинил её вымогательствах у Паши Техника.

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#следственный комитет
#депутат
#обвинение
#уголовное екатерина мизулина
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Раскрыто число украинцев, пешком дошедших до России
Более пяти тысяч украинцев въехали в Россию с частными целями в 2025 году
24 мая 2025, 14:56

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

В 2025 году на территорию России въехали более пяти тысяч граждан Украины, из которых 26 человек дошли пешком. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в общей сложности в Россию приехали 5427 украинцев. Большая часть из них пересекла границу на самолёте, а остальные 405 человек прибыли на автомобилях.

Также уточняется, что 5129 граждан приехали в РФ с частными целями, 186 целью приезда назвали деловой визит, 55 украинцев прибыли по работе, 27 – на учёбу, 21 – в качестве туристов, а девять человек проехали транзитом.

Ранее стало известно, что жители Украины продают личные вещи российских военных, в частности, элементы военной формы. Соответствующие объявления были замечены на зарубежных интернет-площадках.

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#украина
#россия
#гражданство
#граница
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Екатерина Мизулина заявила в Следственный комитет на депутата Вячеслава Даванкова – подробности
Мизулина обвинила Даванкова в клевете и ложном доносе и заявила на него в СК РФ
24 мая 2025, 11:02

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет России из-за высказывания депутата Госдумы Вячеслава Даванкова. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
О своём решении Мизулина рассказала во время общения с молодёжью в Краснодаре. Один из студентов поднял тему, связанную с Даванковым. Депутат просил проверить действия общественницы относительно деятельности рэпера Паши Техника не предмет вымогательства, а также предлагал Мизулиной посетить Госдуму и отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета страны.

Ответ Мизулиной был краток. Она лишь отметила, что подала заявление на депутата в СК. Глава Лиги безопасного интернета намерена добиваться того, чтобы в отношении Даванкова возбудили уголовное дело по статьям о клевете и ложному доносу.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#депутат
#госдума
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#россия
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