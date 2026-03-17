В России ограничили число штрафов за езду без полиса ОСАГО

17 марта 2026, 15:12

Госдума: В России за езду без ОСАГО будут штрафовать раз в сутки

Госдума одобрила закон, по которому штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО можно будет получить только один раз в течение суток, вне зависимости от того, как зафиксировали нарушение. Об этом пишет РИА Новости.