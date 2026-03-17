В России ограничили число штрафов за езду без полиса ОСАГО
Госдума одобрила закон, по которому штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО можно будет получить только один раз в течение суток, вне зависимости от того, как зафиксировали нарушение. Об этом пишет РИА Новости.
Изначально поправки планировали распространить лишь на случаи, когда отсутствие ОСАГО выявляют дорожные камеры. Сейчас же водитель может получать несколько постановлений за один день, каждый раз при новой фиксации, в том числе автоматическими комплексами.
Штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей. За повторное нарушение предусматривается наказание в размере от трех до пяти тысяч.
Законопроект должен был прекратить практику серийных штрафов с камер в течение дня. Однако в итоговой редакции к третьему чтению упоминание о камерах исключили. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.
