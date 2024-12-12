В России остановили продажи популярных у школьников аромаингаляторов

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В России остановлены продажи аромаингаляторов. В последнее время они приобрели большую популярность среди школьников младших классов.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, аромаингаляторы опасны для здоровья, передаёт телеграм-канал Baza. Поэтому после соответствующего обращения ведомства все маркетплейсы сняли этот товар в продажи. По словам специалистов Роспотребнадзора, продавцы аромаингаляторов использовали маркетинговые приёмы для привлечения подростков. Например, сами ингаляторы раскрашивались в яркие цвета, а на карточке товара размещали героев мультфильмов и видеоигр.
Мода на ингаляторы широко распространилась среди подростков в последние недели. Младшие школьники вдыхали испарения через нос и рот, не забывая хвастаться об этом в мессенджерах и социальных сетях. Возможно, ингаляторы в их среде стали чем-то вроде электронных сигарет у взрослых.
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