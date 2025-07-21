В России остановилось производство «Мирамистина» из-за судебного ограничения

21 июля 2025, 21:52

Суд заблокировал работу производителя «Мирамистина» и «Окомистина»

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Деятельность компании-производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» блокирована из-за ограничительных мер, наложенных судом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката собственников организации Рубена Маркарьяна.