В России остановилось производство «Мирамистина» из-за судебного ограничения
Деятельность компании-производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» блокирована из-за ограничительных мер, наложенных судом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката собственников организации Рубена Маркарьяна.
По словам Маркарьяна, на текущий момент работа 164 медицинских представителей компании ООО «Инфамед» приостановлена на всей территории РФ. Производство препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Министерством обороны России, полностью остановлено.
Адвокат заявил, что конфликт возник из-за действий Павла и Оксаны Хейфиц. Супружеская пара предложила посреднические услуги по продаже «Инфамеда». Но вместо этого они склонили владельца к фиктивной сделке, убедив его передать в свою пользу 50% акций компании за 7,5 млн руб. при реальной стоимости более 1 млрд руб.
Собственники «Мирамистина» уже подали заявление о мошенничестве, материалы проверяются полицией.
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