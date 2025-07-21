Врач предупредила об опасности длительного приема валокордина и корвалола

21 июля 2025, 17:23

Врач Саламатина: валокордин и корвалол могут вызвать зависимость и инфаркт

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Препараты на основе фенобарбитала и этилбромизовалерианата — валокордин и корвалол — могут привести к нарушению памяти и повысить риск возникновения инфаркта. Об этом предупредила врач-кардиолог медицинской клиники «Центр плюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина.





Опасность несут не сами препараты на основе фенобарбитала и этилбромизовалерианата, а доза действующего вещества, отметила специалист.





«Эти вещества обладают рядом положительных эффектов. У фенобарбитала седативный и мягкий снотворный эффект, что способствует снижению возбуждения нервной системы и облегчает наступление сна. Этилбромизовалерианат оказывает седативное, снотворное и спазмолитическое действие», — пояснила Саламатина в беседе с «Газетой.Ru».

«Обязательно вызовите скорую помощь, если заподозрили у себя инфаркт. Не ждите, пока симптомы пройдут. Лучше перестраховаться и обратиться за медицинской помощью в любом случае», — заключил Вечтомов.