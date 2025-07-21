Врач предупредила об опасности длительного приема валокордина и корвалола
Врач Саламатина: валокордин и корвалол могут вызвать зависимость и инфаркт
Препараты на основе фенобарбитала и этилбромизовалерианата — валокордин и корвалол — могут привести к нарушению памяти и повысить риск возникновения инфаркта. Об этом предупредила врач-кардиолог медицинской клиники «Центр плюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина.
Опасность несут не сами препараты на основе фенобарбитала и этилбромизовалерианата, а доза действующего вещества, отметила специалист.
«Эти вещества обладают рядом положительных эффектов. У фенобарбитала седативный и мягкий снотворный эффект, что способствует снижению возбуждения нервной системы и облегчает наступление сна. Этилбромизовалерианат оказывает седативное, снотворное и спазмолитическое действие», — пояснила Саламатина в беседе с «Газетой.Ru».
Однако она уточнила, что при длительном приеме валокордина и корвалола с увеличением дозы развивается отравление, которое сопровождается раздражительностью, нарушением сна и памяти, возникновением депрессии. Кроме того, в этом случае повышается риск инфаркта и возникает зависимость от препарата.
Саламатина призвала не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, который сможет подобрать качественную терапию.
В свою очередь врач-кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов рассказал «Известиям», что сердечный приступ у себя можно заподозрить по давящей, жгучей боли за грудиной, которая не связана с физическими нагрузками или стрессом. Такая боль может отдавать в левую руку, лопатку, челюсть или верх живота.
Также симптомами инфаркта являются одышка, возникающая без движения, ощущение нехватки воздуха, холодный пот, бледность, слабость, тошнота, чувство страха и «предчувствие смерти».
«Обязательно вызовите скорую помощь, если заподозрили у себя инфаркт. Не ждите, пока симптомы пройдут. Лучше перестраховаться и обратиться за медицинской помощью в любом случае», — заключил Вечтомов.