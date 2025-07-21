Косметолог рассказала о необходимости SPF для области век и губ
Косметолог Жукова: летом важно защищать веки и губы с помощью SPF
Летом важно защищать область век и губ от солнечных лучей с помощью специальных SPF-продуктов. Об этом рассказала врач-косметолог клиники IQ Plastique Виктория Жукова.
Она призвала ежедневно наносить SPF- средства на губы и зону вокруг глаз, чтобы защитить нежную кожу от появления пигментации.
Кроме того, по словам Жуковой, летом необходимо использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30. При этом очищение в жаркую погоду должно быть более тщательным, но мягким.
«Используйте гели или пенки без агрессивных компонентов, чтобы не нарушить естественный барьер кожи. От агрессивного воздействия кислот, скрабов с крупными частицами стоит воздержаться. Очищайте лицо дважды в день, утром и вечером, чтобы предотвратить закупорку пор и появление воспалений», — пояснила косметолог в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт посоветовала увлажнять лицо с помощью легких кремов или флюидов с гиалуроновой кислотой в составе, а также купить термальную воду, с помощью которой можно освежить кожу и избежать раздражений после пребывания на солнце.
В свою очередь врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова в разговоре с «Москвой 24» оценила эффективность бьюти-гаджетов.
«Эти устройства направлены на улучшение кровообращения и снятие отеков, они часто используются после пластических операций. Они абсолютно безопасны: такие гаджеты не обладают мощностью, достаточной для нанесения вреда», — сказала Егорова.
При этом она уточнила, что такие устройства из-за небольшой мощности не дают быстрый заметный эффект, как профессиональные, которые используются в салонах.
Тем не менее косметолог отметила, что использовать бьюти-гаджеты стоит только после консультации с врачом, а не ориентироваться по отзывам.