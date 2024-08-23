«Много кому перешел дорогу»: кто мог желать смерти Пригожину

Фото: РИА Новости/Елена Копылова
Бывшего главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина могли ликвидировать натовские спецслужбы, пишет NEWS. Как отметил экс-боец частной военной кампании, их лидер «много кому перешел дорогу». В частности, источник упомянул американцев и французов, а также силовиков Литвы и Польши, которые, по его словам, желали Пригожину смерти.
«О методах их работы, в том числе и о покушениях, об их высоком профессионализме известно многое. Мои знакомые вагнеровцы не исключают, что руководство нашей конторы убрали французы и американцы. Но не собственными руками. Как это могло произойти? Напомню, что в последнее время у нас стали хватать силовиков за госизмену», — поделился мнением собеседник.Он добавил, что ЧВК «Вагнер» работала в Африке, Сирии и Донбассе. Воздушное судно, на котором был Пригожин, разбился год назад. В авиакатастрофе никто не выжил.
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