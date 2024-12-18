В России откроют новый научно-производственный центр в сфере БПЛА

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В России откроется новый научно-производственный центр в сфере БПЛА. Соответствующую заявку отправили в федеральный центр из Татарстана, сообщила вице-президент Академии наук РТ Лейсан Абзалилова.
«Подготовлен пакет документов по открытию научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем, подана заявка на получение федерального статуса», — приводит «Татар-информ» слова Абзалиловой.В издании отмечают, что помимо этого в республике разработали две региональные программы — по БПЛА и аддитивным технологиям для развития науки и стимуляции экономики.
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