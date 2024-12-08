РИА Новости: в зоне спецоперации из дрона «Баба-яга» сделали БПЛА «Тетя Вера»

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В зоне проведения специальной военной операции (СВО) из трофейного дрона «Баба-яга» сделали беспилотный летательный аппарат «Тетя Вера», который «доставляет подарки», проинформировало агентство РИА Новости.
На кадрах военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки «Центр» поделились о том, как прошла модернизация трофейного ударного дрона Украины — его родные двигатели заменили на FPV-дроны.
Боец подчеркнул, что «Тетю Веру» будут использовать для доставки боеприпасов и провизии, а ещё при минировании территорий. Третьм вариантом применения беспилотного летательного аппарата может быть использование его в качестве ретранслятора.
Ранее военнопленный Максим Красюха сообщил, что украинские военные с помощью FVP-дрона атаковали своих сослуживцев, которые сдались в плен и перемещались в тыл под руководством российских бойцов.
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«Вся уникальность данного дрона составляет четыре FPV-дрона на четырех лучах с четырьмя двигателями, под их одновременным управлением», — обратил внимание военнослужащий.
Боец подчеркнул, что «Тетю Веру» будут использовать для доставки боеприпасов и провизии, а ещё при минировании территорий. Третьм вариантом применения беспилотного летательного аппарата может быть использование его в качестве ретранслятора.
Ранее военнопленный Максим Красюха сообщил, что украинские военные с помощью FVP-дрона атаковали своих сослуживцев, которые сдались в плен и перемещались в тыл под руководством российских бойцов.
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Ольга Енгалычева