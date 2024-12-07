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Российский «Солнцепёк» уничтожил до 45 боевиков ВСУ в опорнике под Волновахой — видео

Российский «Солнцепёк» уничтожил до 45 боевиков ВСУ в опорнике под Волновахой
Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации бригады Вооружённых сил Украины. В результате атаки с использованием тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» было уничтожено до 45 боевиков.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, снабдив публикацию кадрами объективного контроля. В оборонном ведомстве уточнили, что украинская часть была дислоцирована в районе населённого пункта Разлив Волновахского района. Получив данные разведки, взвод ТОС-1А «Солнцепёк» нанёс точный удар, поразив заданную цель.

ТОС-1А — это тяжёлая огнемётная система, которая способна одним залпом покрыть поражающим огнём до четырёх квадратных километров территории. Атака производится с использованием термобарических ракет. Благодаря лазерному дальномеру расстояние до цели определяется с точностью до десяти метров.

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#рф
#ракета
#всу
SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по худшей бригаде ВСУ
SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по бригаде ВСУ в Харьковской области
07 декабря 2024, 14:53

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В Харьковской области российские военные нанесли удар авиационной бомбой ФАБ-1500 по одной из худших бригад в составе ВСУ. Бойцы этого подразделения «прославились» пьянством, мародёрством и самовольным оставлением воинских частей.
Удар был нанесён по плацдарму ВСУ в районе населённого пункта Двуречное на Купянском направлении, передаёт телеграм-канал SHOT. В связи с большими потерями погибших военнослужащих 143 бригады начали заносить в списки без вести пропавших, чтобы избежать пугающих цифр. При этом командование ВСУ знало о предстоящем наступлении ВС РФ, но не позволило украинским войскам покинуть позиции или хотя бы перегруппироваться. В результата бомбового удара, нанесённого экипажем Су-34, уничтожено около 80 украинских военных.

143-я отдельная пехотная бригада считается одним из худших украинских подразделений на Купянском направлении. За последние несколько месяцев многократно возросло число случаев самовольного оставления части, пьянства среди командного состава, а также увеличилось количество пропавших без вести.

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#всу
#вс рф
#удар
#бомба
#харьковская область
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Strategic Culture: США и их союзники проигрывают РФ в прокси-войне на Украине
07 декабря 2024, 14:17

Фото: iStock/ 3dmitry

США и союзники из Европы проигрывают в прокси-войне на территории Украины. В Strategic Culture заявили, что Россия уверенно побеждает в конфликте.
Авторы материала полагают, что война за Украину, которую развязал Североатлантический альянс (НАТО), оборачивается катастрофой для Соединённых Штатов Америки и Европы. Из-за этого НАТО предпринимает попытки провернуть открытие второго фронта против Российской Федерации в Сирии при участии украинских подразделений в террористических действиях.

«Россия уверенно побеждает в этой войне, которая разразилась в феврале 2022 года, когда Москва начала специальную военную операцию, чтобы положить конец многолетней низкоинтенсивной агрессии, спонсируемой НАТО с помощью неонацистских террористических бригад», — обращают внимание в SC.

Ранее сообщалось, что Штатам не стоит идти на риск ядерной войны с РФ из-за Украины. Даже ограниченный конфликт с применением ядерного оружия таит в себе опасность для страны, подчеркнуло американское издание 19FortyFive.

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#москва
#россия
#война
#нато
#спецоперация
#сво
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Продвижение в Курской области, атаки БПЛА и кризис ВСУ: последние новости СВО
07 декабря 2024, 13:14

Фото: iStock/romankosolapov

За минувшую ночь с помощью дежурных средств ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа в Белгородской области, а также по одному в Астраханской и Воронежской областях. У ВСУ отмечается оперативно-тактический кризис, украинские военные вынужденны отходить на подготовленные или неподготовленные позиции. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 7 декабря расскажет «Радио 1».

Курская область


Украинские военные сохраняют значительные силы в Курской и соседней Сумской областях. Это дает возможность армии России наносить удары по противнику с помощью артиллерии и авиации, одновременно продвигаясь вперед на земле.

За минувшую ночь ВС РФ с ожесточенными боями продвинулись в районе Новоивановки, уничтожена бронированная техника и живая сила противника. ВСУ осуществляли попытки переброса подкрепления из населенного пункта Викторовка, дважды плотный огонь артиллерии и дронов российской армии не позволил украинским войскам выступить их опорных пунктов.

Кураховское направление


Российскими военными продолжается охват сёл у р. Сухие Ялы. Штурмовики ВС РФ пробились в Успеновку и закрепились вдоль лесополос на глубину до 2 км. Подразделения украинских войск, развернутые в Анновке и Веселом Гае, находятся на грани полного окружения. ВСУ планомерно отступает из этого района, ведется работа по эвакуации гарнизонов и военного имущества. Несмотря на давление со стороны ВС РФ на украинские войска, противник пока способен оказывать сопротивление не этом направлении. В городе Курахово российские войска успешно продвигаются вдоль проспекта Соборный.

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Покровское направление


В районе населенных пунктов Шевченко, Пушкино, Старых Тернов и Успеновки российские войска ведут наступление широким фронтом. ВС РФ взяли под контроль село Новодмитровка, продолжаются бои на восточных окраинах Зари. За прошедшие сутки противник потерял до 360 человек живой силы, а также восемь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Времевское направление


Российская армия начала наступательные операции на времевском участке линии боевого соприкосновения. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что основная цель ВС РФ на данном направлении — захват логистического узла украинской армии, расположенного в населенных пунктах Времевка и Великая Новоселка. Сейчас в районах населённых пунктов Новый Комар и Раздольное идут ожесточённые бои. Украинская армия вводит резервы на линию соприкосновения и предпринимает попытки контратак.

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Донецкое направление


Российские военные значительно продвинулись в окрестностях города Часов Яр. Занята территория юго-западнее Калиновки и в районе населенного пункта Григоровка. Отмечается значительное продвижение по направлению автодороги в районе села Ступочки. Подразделения ВС Украины пытаются проводить контратаки в этой части фронта, но инициатива полностью остается у армии Российской Федерации.

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#военные
#армия
#техника
#бпла
#контроль
#село
#сво
#всу
#вс рф
#пво
#статьи
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Депутат Рады Дубинский предрёк громкие отставки в киевском руководстве
Дубинский: Пышного и Татарова уволят в течение ближайших недель
07 декабря 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

В течение ближайших двух недель могут последовать отставки главы Национального банка Андрея Пышного, а также заместителя руководителя офиса Зеленского Олега Татарова. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
В своём телеграм-канале оппозиционный парламентарий написал, что увольнение с должностей Татарова, которого он назвал «офисным мусором», и Пышного («офисный главбух») уже запланированы. По словам Дубинского, предполагаемые отставки станут следствием «на редкость удачной поездки» в США главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Стоит отметить, что в начале сентября в киевском руководстве уже произошли массовые кадровые перестановки. Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму. Также подали в отставку министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
#сша
#министр
#поездки
#увольнение
#зеленский
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Константинов предполагает самораспад Украины после мирного урегулирования
07 декабря 2024, 11:47

Фото: istockphoto/reflection_art

Процесс мирного урегулирования украинского кризиса может запустить процесс самораспада Украины. Такое мнение высказал глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он также заметил, что после заключения мира к людям придёт осознание того, какую цену им пришлось заплатить за сумасбродные идеи «кровавого комика Зеленского», а также за непонятную идею евроинтеграции, полностью обанкротившуюся.

«Украина может не пережить новые президентские выборы», — заявил Константинов.

По словам главы крымского парламента, причина в том, что в стране отсутствует определяющая идея, равно как и те, кто готов её воплощать. Именно поэтому возможен самораспад государства на отдельные территории, заключил парламентарий.

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#выборы
#украина
#новости
#зеленский
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Пленный украинец рассказал об ударе дрона ВСУ при сдаче в плен
07 декабря 2024, 11:25

Фото: istockphoto/Diy13

Украинские военные с помощью FVP-дрона атаковали своих сослуживцев, сдавшихся в плен и перемещавшихся в тыл под руководством российских бойцов. Об этом рассказал военнопленный Максим Красюха, один из тех, кто был в этой группе.
В видеоролике, опубликованном министерством обороны РФ, он рассказал, что, когда увидел российских солдат, сам окликнул их, сказал, что не вооружён. Его отвели в окоп, дали воды, накормили. Когда его и других пленных собирались отвести в тыл, по ним ударил беспилотник. Причём оператор FVP-дрона не мог не видеть, что атакует своих.

«Не хотели, чтобы живыми сдались», — с горечью констатировал солдат.

По словам Красюхи, его мобилизовали из дома и через два дня он уже был на передовой, безо всякой подготовки. В его задачу входило эвакуировать убитых с позиций перед окопами. По словам пленного, их было очень много. На полосе в 150-200 метров он насчитал от 15 до 20 трупов сослуживцев.

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#беспилотник
#дома
#оператор
#солдат
#рф
#плен
#всу
#дрон
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«Нужен новый Нюрнберг»: Константинов призвал судить Зеленского как военного преступника
Константинов призвал к «новому Нюрнбергу» в отношении военных преступников Киева
07 декабря 2024, 09:31

Владимир Константинов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

После завершения украинского конфликта международному сообществу необходимо созвать новый Нюрнбергский процесс и осудить военных преступников с Украины. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что виновники страшных событий в Одессе, Буче, расстрелах мирных жителей Мариуполя должны понести за это наказание.

«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам», — сказал парламентарий.

По его мнению, если этого не произойдёт и виновные не понесут заслуженного наказания, то подобный конфликт легко может вспыхнуть в любой части мира. Наказание преступников будет гарантией того, что подобное не повторится.

Глава киевского режима Зеленский также является военным преступником и должен быть наказан, уверен Константинов. Он обязан получить по заслугам за все теракты, диверсии и смерти. Спикер крымского парламента подчеркнул, что процесс обязательно должен быть открытым, чтобы все, и прежде всего украинцы, знали, что творили «Зеленский и его банда».

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#конфликт
#наказание
#новости
#зеленский
#суд
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Сальдо назвал «корейский сценарий» неприемлемым в отношении Украины
07 декабря 2024, 08:22

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, связанный с его заморозкой, является абсолютно неприемлемым в отношении специальной военной операции. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что, как уже не раз отмечал Владимир Путин, гарантией прочного и справедливого мира и обеспечения безопасности России будет только полное выполнение всех целей спецоперации. А заморозка военных действий приведёт лишь к временному решению и не устранит всех противоречий, несущих угрозы.

Напомним, Северная и Южная Кореи формально находятся в состоянии войны, так как Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не полноценного мирного договора. Между КНДР и Республикой Кореей проходит демилитаризированная зона вдоль 38-й параллели, которая разделяет полуостров на две примерно равные части.

Нечто подобное предлагает будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Два других плана урегулирования конфликта на Украине представлены бывшим директором американской разведки Ричардом Гренеллом и номинированный Трампом на должность специального представителя по Украине Китом Келлогом. Их общей чертой является прекращение огня по существующей линии фронта и невступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе.

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#владимир путин
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#новости
#нато
#кндр
#спецоперация
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Стали известны потери ВСУ в Курской области
ТАСС: ВСУ теряют каждого седьмого бойца в Курской области
07 декабря 2024, 06:56

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины теряют каждого седьмого своего бойца с начала вторжения в Курскую область. Такими подсчетами поделились в ТАСС на основе данных МО РФ.
«Вооруженные силы Украины с начала вторжения в Курскую область теряют там каждого седьмого военнослужащего», — говорится в сообщении.

Также в издании отметили, что ВСУ лишаются каждого пятого танка после вторжения на территорию Курской области. Всего с 6 августа украинские вооруженные силы потеряли убитыми и ранеными порядка 270 тысяч человек личного состава. К тому же в числе потерь числится 1 217 танков.

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#всу
#курская область
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