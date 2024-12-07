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Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации бригады Вооружённых сил Украины. В результате атаки с использованием тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» было уничтожено до 45 боевиков.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, снабдив публикацию кадрами объективного контроля. В оборонном ведомстве уточнили, что украинская часть была дислоцирована в районе населённого пункта Разлив Волновахского района. Получив данные разведки, взвод ТОС-1А «Солнцепёк» нанёс точный удар, поразив заданную цель.
ТОС-1А — это тяжёлая огнемётная система, которая способна одним залпом покрыть поражающим огнём до четырёх квадратных километров территории. Атака производится с использованием термобарических ракет. Благодаря лазерному дальномеру расстояние до цели определяется с точностью до десяти метров.
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