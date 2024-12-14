ТАСС: в России создали новую систему «Калинка» для вычисления сигнала Starlink

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Мониторинговую систему «Калинка», позволяющую вычислять сигналы прочих спутниковых систем, включая американскую Starlink, создали в России. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.
«Специальный пеленгатор «Калинка» позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер, настигнуть и поразить при помощи пулемета. Налажено мелкосерийное производство, изделие проходит апробацию в боевых условиях», — прокомментировал он в рамках XXII партийного съезда «Единой России».
Перед этим представитель госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказывал о боевых сухопутных роботах, принимающих участие в зоне боевых действий. Он уточнял, что планируется создание их большой линейки. Подробнее в материале «Радио 1».
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Никита Кротов