В России откроют первую аудиторию БРИКС

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Первая в России аудитория БРИКС для студенческих занятий и международных мероприятий появится в казанском вузе. Об этом сообщил первый проректор КИУ им. В.Тимирясова Игорь Бикеев. По его словам, это будет не просто аудитория, «но произведение искусства».
«Апофеозом завтрашней программы для меня как для ученого станет открытие уникальной, единственной в России аудитории БРИКС. Она предназначена не только для студенческих занятий, но и для проведения самых различных международных мероприятий», — приводит «Татар-информ» слова Бикеева.Проректор также отметил, что внутри аудитории будут стоять стенды с историей БРИКС, рассказывающие о создании и развитии объединения.
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