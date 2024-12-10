Индия намерена продолжить тесные контакты с РФ, несмотря на внешнее давление

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Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с РФ. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе переговоров с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым в Москве, пишет ТАСС.
По словам министра, Индия всегда будет рядом с Россией. Сингх отметил, что отношения между Москвой и Дели продемонстрировали «замечательную устойчивость» в условиях противодействия различным вызовам.
Он подчеркнул, что в процессе сотрудничества государств появляются новые возможности. Страны успешно контактируют на многосторонних платформах, включая «Большую двадцатку», БРИКС и ШОС, добавил министр.
Сингх выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой поможет укрепить и углубить оборонные направления особого привилегированного партнерства между Москвой и Дели.
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Он подчеркнул, что в процессе сотрудничества государств появляются новые возможности. Страны успешно контактируют на многосторонних платформах, включая «Большую двадцатку», БРИКС и ШОС, добавил министр.
Сингх выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой поможет укрепить и углубить оборонные направления особого привилегированного партнерства между Москвой и Дели.
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Екатерина Коршунова