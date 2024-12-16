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Председательство БРИКС готово рассмотреть заявку Сирии на вступление в организацию, если новые власти проявят соответствующее желание. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что заявки всех стран рассматриваются очень серьёзно, и Сирия – не исключение. Однако председательство БРИКС никого не подгоняет и с уважением относится к выбору каждого отдельного государства.
Рябков добавил, что включение новой страны в состав организации является серьёзным вопросом, поэтому Россия не будет «гнаться за какими-то формальностями» при определении состава участников БРИКС.
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Анастасия Чинкова