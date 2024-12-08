Малайзия готова стать членом БРИКС

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Малайзия готова стать страной-партнером БРИКС. Этим поделился посол государства в Москве Чеонг Лун Лай для ТАСС.
«Малайзия ответила БРИКС, что согласна стать страной - партнером объединения», — говорится в сообщении.
По словам малайзийского посла, страна получила соответствующее приглашение в середине ноября. Напомним, что президент России Владимир Путин сообщил о готовности свыше 30 стран к сотрудничеству с БРИКС.
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