В России отменили экзамен на должность председателя Верховного суда

21 августа 2025, 20:30

В России никто не подал заявку на экзамен на должность председателя ВС РФ

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи сообщила, что квалификационный экзамен для претендентов на пост председателя Верховного суда РФ, назначенный на 21 августа 2025 года, отменён из‑за отсутствия поданных заявлений и документов, передаёт ТАСС.