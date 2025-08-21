В России отменили экзамен на должность председателя Верховного суда
Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи сообщила, что квалификационный экзамен для претендентов на пост председателя Верховного суда РФ, назначенный на 21 августа 2025 года, отменён из‑за отсутствия поданных заявлений и документов, передаёт ТАСС.
По закону о статусе судей для допуска к квалификационному экзамену кандидаты на должность судьи Верховного суда должны быть не моложе 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа в области юриспруденции.
Право подать заявление на рекомендуемую вакансию без прохождения экзамена имеют действующие судьи, ушедшие в отставку не более трёх лет назад, а также лица с учёной степенью кандидата или доктора юридических наук и обладатели почётного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».
В конце июля Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии председателя Верховного суда и установила крайний срок приёма документов — 25 августа. 22 июля председатель Верховного суда Ирина Подносова скончалась; её заместитель Юрий Иваненко был назначен исполняющим обязанности главы суда.
