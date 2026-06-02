В России оценили риски дефицита некоторых продуктов из-за запрета ввоза из Армении

02 июня 2026, 17:24

Экономист Холод: дефицита фруктов в РФ из-за запрета импорта из Армении не будет

Дефицита абрикосовой продукции в России из-за запрета Россельхознадзора на ввоз из Армении черешни, абрикосов и винограда не ожидается. Так считает экономист Леонид Холод.





По его словам, в Армении очень хорошие абрикосы «шалах», однако заменить их смогут узбекистанские сорта. Эксперт выразил уверенность в том, что россиян не ожидает рост цен или нехватка фруктов, на которые Россия ввела запрет импорта, поскольку часть освободившегося рынка займут поставщики из других стран.





«У Армении очень много конкурентов. Прежде всего, конечно, Узбекистан, немного поставляют Киргизия и Таджикистан. Ну и вечная Турция, хотя качество у них немного другое. Адыгейская клубника ловко уже перешла в продажу, хотя до этого была сплошь импортная», — подчеркнул Холод в разговоре с изданием «Абзац».

«Кроме Армении, форель в Россию поставляют Турция, Китай и Иран. Также небольшие объемы привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии», — уточнили в «Рыбном союзе» для URA.RU.