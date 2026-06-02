В России оценили риски дефицита некоторых продуктов из-за запрета ввоза из Армении
Экономист Холод: дефицита фруктов в РФ из-за запрета импорта из Армении не будет
Дефицита абрикосовой продукции в России из-за запрета Россельхознадзора на ввоз из Армении черешни, абрикосов и винограда не ожидается. Так считает экономист Леонид Холод.
По его словам, в Армении очень хорошие абрикосы «шалах», однако заменить их смогут узбекистанские сорта. Эксперт выразил уверенность в том, что россиян не ожидает рост цен или нехватка фруктов, на которые Россия ввела запрет импорта, поскольку часть освободившегося рынка займут поставщики из других стран.
«У Армении очень много конкурентов. Прежде всего, конечно, Узбекистан, немного поставляют Киргизия и Таджикистан. Ну и вечная Турция, хотя качество у них немного другое. Адыгейская клубника ловко уже перешла в продажу, хотя до этого была сплошь импортная», — подчеркнул Холод в разговоре с изданием «Абзац».
Также Россельхознадзор ограничил поставки рыбы из Армении в Россию на аквакультурную форель. Однако диверсификация импорта и рост отечественного форелеводства обеспечат стабильное предложение и позволят избежать скачка цен на эту продукцию, рассказали в «Рыбном союзе».
В ведомстве уточнили, что Армения экспортирует в Россию аквакультурную форель в охлажденном и замороженном виде. Объем импорта в январе-апреле 2026 года составил порядка 12% от общего количества.
«Кроме Армении, форель в Россию поставляют Турция, Китай и Иран. Также небольшие объемы привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии», — уточнили в «Рыбном союзе» для URA.RU.
Наибольшая часть аквакультурной форели в России является отечественного производства, а значит ни дефицита, ни роста цен на форель не будет, заключили в отраслевом объединении.