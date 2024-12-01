В России действуют новые законы с 1 декабря

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Новые нормы и законы работают в России с 1 декабря, говорится в постановлении кабмина. Так, безвизовые иностранцы, въезжающие в РФ, обязаны предоставлять биометрию. Для начала это коснется пересекающих границу мигрантов в столичных аэропортах, а также на автомобильном пункте Маштаково под Оренбургом.
Кроме того, в РФ запрещена информация о том, как создавать VPN-сервисы. А в грядущую среду, 4 декабря, начнет действовать запрет пропаганды чайлдфри.
В 2025 году россиянам предстоит уплатить налог с доходов на вкладах. Что касается пенсий, повышение ждет тех, кто отметил в ноябре 80-летие.
Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в мессенджерах.
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В 2025 году россиянам предстоит уплатить налог с доходов на вкладах. Что касается пенсий, повышение ждет тех, кто отметил в ноябре 80-летие.
Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в мессенджерах.
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Никита Кротов