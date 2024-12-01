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Назван размер не облагаемого налогом дохода по вкладам за 2024 год

Не облагаемая налогом сумма по вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей
Фото: istockphoto/kostya6969

Фото: istockphoto/kostya6969

Сумма дохода в 210 тысяч рублей по банковским вкладам за 2024 год не станет облагаться налогом, пишет РИА Новости.
Закон о налогообложении процентов по вкладам ввели с 2021 года, но первый раз россияне платили в этом году за 2023 год. Налогообложение касается не самого вклада, а превышающей необлагаемую сумму части дохода с него.

Налоговики рассчитают налог самостоятельно. Подавать декларации тоже не нужно, поскольку до начала февраля данные о выплаченных процентах будут переданы в налоговую самими финансовыми организациями.



Уплата налога должна быть произведена не позже 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, какие новые законы и нормы действуют в РФ с 1 декабря.

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Под пытками не назвала даже имени: как юная Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, получившей звание Героя СССР
01 декабря 2024, 13:06

Зоя Космодемьянская (Фото: histrf.ru)

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе российской исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России 8 августа 2000-го.

«Радио 1» продолжает цикл программ, посвящённый героям прошлого и настоящего. Сегодня речь пройдёт о красноармейце диверсионной бригады Великой Отечественной Войны, герое Советского Союза Зое Космодемьянской.

В конце октября 1941 года девушка добровольцем вступила в Красную Армию и после обучения была зачислена в разведывательно-диверсионную часть штаба Западного фронта. Вскоре группе Зои Космодемьянской было дано задание сжечь в тылу противника 10 населенных пунктов в Подмосковье. В районе деревни Головково разведчики попали в засаду и из группы осталось несколько человек, в том числе Зоя Космодемьянская. Оставшимися бойцами принято решение выполнять приказ.

Космодемьянская подожгла три дома. В одном из них находился узел связи, в других расположились немцы, ожидавшие отправки на фронт. От ее рук погибли также 20 лошадей, предназначенных для фронта. Вечером 28 ноября, при попытке поджечь сарай, девушка была схвачена. Под пытками и издевательствами немцев Зоя Космодемьянская не выдала никого из своих товарищей, не сказала номер части и не дала никаких других сведений, составлявших в то время военную тайну. Девушкой не было названо даже свое имя, немцам она сказала, что ее зовут Татьяной.

Фото: histrf.ru

За отказ давать показания 29 ноября Зоя Космодемьянская была повешена немцами по площади деревни Петрищево. Только 1 января 1942 года тело юной девушки было предано земле за околицей деревни. В 1942 году Космодемьянская была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Зоя Космодемьянская — это первая женщина, получившая в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза посмертно. В том же году была посмертно награждена орденом Ленина. Сейчас на месте смерти девушки открыт Музейный комплекс памяти героя советского союза Зои Космодемьянской посвященный контрнаступлению советских войск в Битве под Москвой.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

«Это музей действительно юного героя, девушки. Я хочу позвать всех, кто еще здесь не был. Это уникальный музей, по сути, потому что он не похож ни на один военно-патриотический музей. Он совершенно новый, он построен по другим принципам, здесь интересно как самым маленьким, так и самым взрослым людям. Здесь история переплетается с современностью, абсолютно разные настроены мостики между прошлым, настоящим и будущим. У нас очень много программ не только про прошлое, но и про будущее. Великолепная территория. Это то самое место, где Зоя совершила свой подвиг. И несмотря на трагичность этого места, это очень аутентичное и красивое место в Московской области», — рассказывает в интервью «Радио 1» руководитель музея Марина Роменская.

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В России действуют новые законы с 1 декабря
Запрет пропаганды чайлдфри и ограничения для мигрантов вступили в силу в России
01 декабря 2024, 11:14

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Новые нормы и законы работают в России с 1 декабря, говорится в постановлении кабмина. Так, безвизовые иностранцы, въезжающие в РФ, обязаны предоставлять биометрию. Для начала это коснется пересекающих границу мигрантов в столичных аэропортах, а также на автомобильном пункте Маштаково под Оренбургом.
Кроме того, в РФ запрещена информация о том, как создавать VPN-сервисы. А в грядущую среду, 4 декабря, начнет действовать запрет пропаганды чайлдфри.

В 2025 году россиянам предстоит уплатить налог с доходов на вкладах. Что касается пенсий, повышение ждет тех, кто отметил в ноябре 80-летие.

Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в мессенджерах.

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#мир
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#новости
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В России заблокировали счета комика Долгополова
ФНС заблокировала счета уехавшего из России комика Долгополова
01 декабря 2024, 09:03

Фото: iStock/blinow61

ФНС заблокировала счета уехавшего из РФ комика Александра Долгополова, который высмеял теракт в Санкт-Петербурге против военкора Владлена Татарского. Об этом говорится в данных сервиса «БИР-Аналитик», передает РИА Новости.
На 30 ноября ИП Долгополова еще является действующим, однако его счета заблокированы. Причиной блокировки ведомство указало «непредставление налогоплательщиком налоговой декларации».

В 2020 году адвокат комика Леонид Соловьев рассказывал РИА Новости, что Долгополов уехал из РФ после того, как правоохранители стали проверять его выступление в петербургском баре HopHead в феврале 2019 года.

Напомним, в прошлом году СК РФ начал проверку Долгополова и его коллеги Гарика Оганисяна после их выступления в Берлине, на котором они разыграли пародию на теракт в кафе в Санкт-Петербурге.

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Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах
Аналитик Храпунова: мошенники стали рассылать открытки с вирусами в мессенджерах
01 декабря 2024, 08:37

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники начали рассылать в мессенджерах вредоносные открытки и уменьшенные картинки, с помощью которых они воруют персональные данные. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
По ее словам, злоумышленники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство потенциальной жертвы при нажатии на картинку или открытку. Уточняется, что после этого пользователя могут перебросить на фишинговый сайт, который крадет персональные данные.

Во избежание этого эксперт призвала перепроверять «нестандартные» сообщения даже от знакомых, так как их аккаунты могли взломать.

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Ученые объяснили долетевший до Земли удар «галактическим каннибализмом»
Долетевшая до земли ударная волна произошла из-за «галактического каннибализма»
01 декабря 2024, 08:07

Фото: iStock/Cappan

Массовое «столкновение» галактик в группе Квинтет Стефана, ударная волна от которого долетела до Земли является обычным взаимодействием галактик. Об этом информирует РБК.
По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, произошедший удар можно назвать «галактическим каннибализмом», так как галактики поглощают друг друга, в результате чего появляются новые галактики большего размера.

В ударной волне после столкновения галактик нет ничего необычного, отметил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов. Доктор физико-математических наук, исполнительный директор центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин счел произошедшую ударную волну уникальным и поистине важным событием.

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#удар
#космос
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Россиян призвали сохранить старые карточки СНИЛС
Социальный фонд России: старые СНИЛС не обязательно заменять
01 декабря 2024, 07:28

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Старые карточки свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) со страховым номером индивидуального лицевого счета необходимо сохранить, так как они продолжают действовать. Об этом сообщили в Социальном фонде России, передает РИА Новости.
Согласно данным ведомства, поскольку свидетельство является действующим, то обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно.

В фонде также напомнили о поправках в закон о персонифицированном учете, которые гласят, что информация о СНИЛС предоставляется россиянам в виде бумажного или электронного удостоверения.

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#фонд
#информация
#страхование
#россияне
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Росавиация раскрыла место дозаправок рейсов из Москвы на Кубу
Рейсы из Москвы на Кубу будут дозаправляться в Каракасе в первую неделю декабря
01 декабря 2024, 04:02

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в столице Венесуэлы Каракасе в первую неделю декабря. Соответствующую информацию опубликовал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что из-за этого время полета из Москвы на Кубу увеличится на 5 часов. Он также заявил, что уведомление авиационных властей Кубы о нехватке керосина в местных аэропортах затронет все авиакомпании без исключения.

Ранее сообщалось, что Россия и Куба начали переговоры о сокращении влияния нехватки керосина на полеты.

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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы
Затворы дамбы в Петербурге закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы
01 декабря 2024, 00:44

Фото: iStock/SergeyVButorin

Шлюзы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга были закрыты 30 ноября из-за угрозы повышения уровня воды в устье Невы. Об этом сообщила Дирекция КЗС в своем Telegram-канале.
По данным дирекции, штормовое предупреждение было объявлено в восточной части Финского залива с 21:00 до полуночи. Ожидается, что юго-западный ветер усилится до 17-22 метров в секунду, а прогнозируемая высота волн достигнет 1,8-2,3 метра.

Время работы КЗС объявят после получения деталей прогнозов гидрологической обстановки.

В прошлом году власти Санкт-Петербурга смогли предотвратить особо опасное наводнение, закрыв дамбы. Ожидалось, что уровень воды достигнет 160 сантиметров.

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#прогноз погоды
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Восьмерых россиян задержали во время протестов в Грузии
30 ноября 2024, 21:49

Фото: iStock/ BrianAJackson

В Грузии задержали восьмерых граждан РФ за нападения на силовиков во время протестов, проинформировало агентство РИА Новости.
Кроме восьмерых граждан Российской Федерации ещё арестовали граждан Белоруссии и Соединённых Штатов Америки. Иные подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что вТбилиси силы безопасности начали разгонять протест с помощью водометов. Стычки переросли в столкновения между отдельными протестующими и сотрудниками полиции. Сообщалось, что силовики применяли водомёты «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые из собравшихся людей пытались взломать ворота.

Протесты в Грузии начались после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Это вызвало массовые протесты в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

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#протесты
#евросоюз
#грузия
#россияне
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