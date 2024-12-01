Назван размер не облагаемого налогом дохода по вкладам за 2024 год

Фото: istockphoto/kostya6969
Сумма дохода в 210 тысяч рублей по банковским вкладам за 2024 год не станет облагаться налогом, пишет РИА Новости.
Закон о налогообложении процентов по вкладам ввели с 2021 года, но первый раз россияне платили в этом году за 2023 год. Налогообложение касается не самого вклада, а превышающей необлагаемую сумму части дохода с него.
Налоговики рассчитают налог самостоятельно. Подавать декларации тоже не нужно, поскольку до начала февраля данные о выплаченных процентах будут переданы в налоговую самими финансовыми организациями.
Уплата налога должна быть произведена не позже 1 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, какие новые законы и нормы действуют в РФ с 1 декабря.
Читайте также:
В России заблокировали счета комика Долгополова
Россиян призвали сохранить старые карточки СНИЛС
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах
Налоговики рассчитают налог самостоятельно. Подавать декларации тоже не нужно, поскольку до начала февраля данные о выплаченных процентах будут переданы в налоговую самими финансовыми организациями.
Уплата налога должна быть произведена не позже 1 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, какие новые законы и нормы действуют в РФ с 1 декабря.
Читайте также:
В России заблокировали счета комика Долгополова
Россиян призвали сохранить старые карточки СНИЛС
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах
Никита Кротов