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В России отзовут 20 тысяч автомобилей Kaiyi

Kaiyi отзовёт 20 тыс машин в РФ для установки блока оповещения экстренных служб
Фото: iStock/Fahroni

Фото: iStock/Fahroni

Официальный представитель марки китайских автомобилей Kaiyi в России отзовёт порядка 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения экстренных служб. Об этом сообщает Росстандарт.


Отмечается, что ООО «КАИ Рус» отзовёт 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 автомобилей Kaiyi X3, 13548 автомобилей Kaiyi E5, которые были реализованы в период с 2023 по 2024 годы. Причиной такого вынужденного решения стало отсутствие в машинах необходимого блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб.

В Росстандарте подчеркнули, что на всех автомобилях планово установят этот блок. Все работы будут проводить бесплатно для владельцев машин. Им поступит сообщение по телефону или на почту о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр.

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#производители
Полчища крыс пугают жителей Владивостока
Amur Mash: Улицы Владивостока заполонили полчища крыс
27 декабря 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Chanawat Phadwichit

Улицы и дворы Владивостока заполонили полчища крыс, особенно возле помоек. Кошки боятся даже подходить к контейнерным площадкам, которые оккупировали агрессивные грызуны.
Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash. На кадрах видеозаписи, опубликованной журналистами, можно увидеть, как крысы бегают возле мусорных баков в огромном количестве. Серые и хвостатые объединяются в стаи, которых боятся не только кошки, но даже и собаки.

В этом году жалоб на беспрепятственно разгуливающих по дворам грызунов особенно много. Местные жители всё чаще просят городские власти проводить дератизацию, но пока ничего не помогает. Например, управляющая компания обещала жителям Луговой улицы избавиться от грызунов ещё в середине декабря. Однако крысы по-прежнему разгуливают по улицам и дворам, а местные ходят выбрасывать мусор только группами.

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#жители
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Борис Джонсон снялся в украинской комедии и произнёс лозунг националистов
27 декабря 2024, 18:25

Фото: iStock/varunyu suriyachan

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в новой украинской комедии «Поезд в 31 декабря». Об этом в своих соцсетях сообщил исполнитель одной из главных ролей, актёр и ведущий Юрий Горбунов.
Он поблагодарил Джонсона за то, что он согласился сняться в этом фильме. А также рассказал, что съёмочная группа по-доброму называет экс-политика Джонсонюком. В комедии Джонсон говорит на украинском языке.

Кроме того, Горбунов опубликовал в соцсетях фотографии и видеозаписи с Джонсоном, на которых он говорит по-украински. Помимо поздравлений с Новым годом он произносит лозунг украинских националистов.

Актёр также анонсировал, что фильм выйдет на большие экраны 1 января.

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#фильм
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Подмосковный ЦУР за шесть лет работы помог решить более 11 млн проблем
27 декабря 2024, 18:20

Фото: Мингосуправления, ИТ и связи МО

Центр управления регионом Московской области с декабря 2018 года обработал более 11 млн обращений о проблемах.
Более 2 млн из них было принято в текущем году, сообщила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
«Жители активно участвуют в улучшении жизни региона. Каждое поступающее в ЦУР обращение свидетельствует о неравнодушии граждан и желании сделать Подмосковье ещё комфортнее. Еженедельно ЦУР обрабатывает порядка 40 тыс. обращений по вопросам содержания общественных территорий и дворов, работы транспорта, медицины, энергетики», – отметила Куртяник.
По данным Министерства госуправления, самой популярной темой обращений в уходящем году стало благоустройство дворов. За 12 месяцев года соответствующие пожелания оставили более 415 тыс. раз. На втором месте оказалась дорожная тематика (порядка 300 тыс. обращений). Свыше 230 тыс. было посвящено социальной сфере, здравоохранению и образованию.

В первую пятёрку тем также регулярно входили вопросы работы общественного транспорта, отопления и водоснабжения, уборки снега.

ЦУР Подмосковья начал работу 29 декабря 2018 года. Его цель – быстрое выявление точек напряжённости в регионе, отслеживание процесса отработки проблем и контроль качества решения вопросов.

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#надежда куртяник
#цур
#подмосковье
#московская область
#цифровизация
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В РПЦ дали комментарий по поводу отставки главы Будапештско-Венгерской епархии
27 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/ laimdota

Священный синод Русской православной церкви прокомментировал вопрос об отставке митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева). Он подчеркнул, что его отношения с близкими и его быт «не соответствуют образу монаха и священнослужителя». Об этом говорилось в опубликованных на сайте РПЦ документах.
«Просить предстоятеля Русской православной церкви в соответствии с предоставленным ему уставом Русской православной церкви правом ("осуществляя свою каноническую власть, патриарх Московский и всея Руси преподает архиереям братские советы <…> относительно их личной жизни", Устав IV.7.ч), — обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха священнослужителя», — подчёркивалось в сообщении.

Как стало известно ранее, в начале января 2024 года из епархиального дома Венгерской епархии РПЦ в Будапеште, когда управляющим епархией был митрополит Иларион, похитили денежные средства и ценные вещи на огромную сумму. В помещении, в котором произошла кража, был произведён обыск, сняты отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК — и сотрудники венгерских правоохранительных органов объявили в розыск экс-иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки.

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#митрополит
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В Саратовской области мигрантам запретили трудиться в некоторых сферах
27 декабря 2024, 18:00

Фото: iStock/ vichinterlang

В Саратовской области иностранным специалистам запретили работать в некоторых сферах, сообщило правительство российского региона.
Мигрантам будет нельзя трудиться в органах государственного управления по обеспечению военной безопасности и обязательному социальному обеспечению. Иностранным специалистам будет нельзя оказывать социальные услуги, а ещё работать преподавателями и медицинскими работниками.

Запрет на трудоустройство мигрантов в таких сферах будет действителен в 2025 году. Также работодателям дали срок до 1 марта, для того чтобы «привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом».

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области иностранным специалистам запретили трудиться в сфере такси. Помимо такси, мигрантам ещё запретят заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.

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#трудоустройство
#запрет
#услуги
#мигранты
#рф
#саратовская область
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Певец Шарлот* извинился за провокационные видеоролики
27 декабря 2024, 17:36

Фото: iStock/BrianAJackson

Певец Эдуард Шарлот*, которого помимо прочего обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в последнем слове попросил прощения за свои провокационные ролики. Об этом сообщает РИА Новости.
Он заявил, что приносит искренние извинения за то, что снял и опубликовал в своих соцсетях провокационные ролики, в которых поджёг паспорт, оскорбил патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других высокопоставленных граждан России, а также за выражение необдуманного отношения к СВО.

Шарлот* подчеркнул, что все эти поступки остались в прошлом, а сейчас он осознаёт, что поступил глупо.

Также певец сообщил, что готов к созданию собственной семьи, и подчеркнул, что любит свою родину и постарается оправдать доверие.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#певец
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#сво
#россия
#суд
#арест
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В Подмосковье за год доступ к магистральному газу получили 43 тысячи жителей
27 декабря 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Домохозяйства около 43 тысяч жителей Московской области подключили к магистральной системе газоснабжения специалисты компании «Мособлгаз» в 2024 году, для этого они построили свыше 600 километров новых газопроводов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Президентский проект социальной газификации создан, в том числе, чтобы сделать газ доступным для социально уязвимых категорий граждан. Московская область стала первым в стране регионом, где по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва начала действовать дополнительная мера поддержки», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Отмечается, что дополнительные льготы на газификацию получают в Московской области одиннадцать категорий граждан, включая многодетные семьи. Льгота покрывает строительство газопровода внутри участка, а также газовое оборудование стоимостью не более 80 тысяч рублей.

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#газ
#минэнерго мо
#социальная газификация
#сергей воропанов
#московская область
#подмосковье
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Дудя* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
27 декабря 2024, 17:21

Фото: iStock/ Zolnierek

Таганский суд Москвы выписал штраф журналисту Юрию Дудю* из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в Сети, проинформировало ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда столицы.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Дудь Юрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ", — обратили внимание в пресс-службе.

Представитель Таганского суда отметил, что Дудь* понесёт административное наказание в виде штрафа, который составит 45 тысяч рублей. Такая норма предусматривает наказание за отсутствие маркировки иностранного агента на материалах, которые он публикует в интернете.

Минюст России признал Дудя* иноагентом 15 апреля 2022 года. Летом того же года суд в столице министерство оштрафовало его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП Российской Федерации).

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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#правонарушения
#минюст
#рф
#иноагенты
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Жители Московской области приобрели более 23 тысяч тонн хлеба за месяц
27 декабря 2024, 16:37

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Хлеб — один из ключевых компонентов на кухне, используемый для приготовления бутербродов, брускетт, гренок и закусок. Он содержит пищевые волокна, витамины группы B, магний, селен, железо и углеводы.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в прошлом месяце в розничных магазинах было продано более 23 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий: более 22,4 тысяч тонн из пшеничной муки и около 604 тонн из ржаной и ржано-пшеничной муки. В среднем каждый день жители региона покупали 767 тонн этой продукции.

В супермаркетах Подмосковья представлен широкий выбор различных видов хлеба: от классического пшеничного багета до цельнозерновых и ржаных сортов с добавлением отрубей, семян, ягод и специй. Кроме того, в ассортименте есть бездрожжевой хлеб и мультизлаковые хлебцы. Для поддержания здоровья рекомендуется съедать не более трёх ломтиков хлеба в день, что составляет примерно 100 грамм.

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#продукты
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