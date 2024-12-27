В России отзовут 20 тысяч автомобилей Kaiyi

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Официальный представитель марки китайских автомобилей Kaiyi в России отзовёт порядка 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения экстренных служб. Об этом сообщает Росстандарт.
Отмечается, что ООО «КАИ Рус» отзовёт 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 автомобилей Kaiyi X3, 13548 автомобилей Kaiyi E5, которые были реализованы в период с 2023 по 2024 годы. Причиной такого вынужденного решения стало отсутствие в машинах необходимого блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб.
В Росстандарте подчеркнули, что на всех автомобилях планово установят этот блок. Все работы будут проводить бесплатно для владельцев машин. Им поступит сообщение по телефону или на почту о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр.
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Анастасия Чинкова