В России отзовут более 50 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

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Российская автомобильная группа AGR отзовёт в России 55,6 тысячи автомобилей Volkswagen и Skoda. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сведения Росстандарт.
Отмечается, что под отзыв пойдут 31,7 тысячи автомобилей Skoda Rapid и 23,9 тысячи Volkswagen Polo, которые были реализованы в 2014-2023 годах.
Программа длительного контроля автомобилей позволила обнаружить, что длительная работа транспорта в условиях холостого хода и экстремальных холодов приводит к накоплению электростатического заряда на поверхности топливных магистралей. В итоге может возникнуть разрушение материала топливопровода.
На все отозванные автомобили установят кабель заземления топливного фильтра. Общие работы займут не более получаса.
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Программа длительного контроля автомобилей позволила обнаружить, что длительная работа транспорта в условиях холостого хода и экстремальных холодов приводит к накоплению электростатического заряда на поверхности топливных магистралей. В итоге может возникнуть разрушение материала топливопровода.
На все отозванные автомобили установят кабель заземления топливного фильтра. Общие работы займут не более получаса.
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Анастасия Чинкова