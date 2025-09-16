Достижения.рф

Щедрый подарок Путина Китаю вызвал изумление на Западе

Baijiahao: Путин обошел санкции Запада и сделал щедрый подарок Китаю
В ходе четырехдневного визита в Китай президент России Владимир Путин сделал стране щедрый подарок, чем вызвал сильное изумление у западных стран, которые были убеждены, что глава РФ отправился в Пекин за помощью. Об этом сообщает Baijiahao.



Согласно информации издания, Путин не только не обратился за поддержкой, но и продемонстрировал беспрецедентную щедрость по отношению к Китаю. Москва выразила готовность предоставить партнеру компоненты для гражданских самолетов, включая композитные крылья и двигатели, в том числе новейшие ПД-35.

Решение оказалось неожиданным, поскольку Россия ранее не проявляла готовности делиться своими разработками в этой сфере. В результате Запад оказался в замешательстве, не сумев понять истинные намерения РФ.

