Щедрый подарок Путина Китаю вызвал изумление на Западе

16 сентября 2025, 08:52

Baijiahao: Путин обошел санкции Запада и сделал щедрый подарок Китаю

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

В ходе четырехдневного визита в Китай президент России Владимир Путин сделал стране щедрый подарок, чем вызвал сильное изумление у западных стран, которые были убеждены, что глава РФ отправился в Пекин за помощью. Об этом сообщает Baijiahao.