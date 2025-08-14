В России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»
Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук утвердил два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом пишет РИА Новости.
Согласно новому орфографическому словарю, разработанному институтом, допустимая форма произношения слова «миллион» — «мильон», а у слова «миллиард» — «мильярд».
Это правило распространяется и на производные формы: «миллионный» может произноситься как «мильонный», а «миллиардный» — как «мильярдный».
В предисловии к словарю подчеркивается, что его основная цель — фиксация орфографической нормы. Нормализация современного словоупотребления остается прерогативой толкового словаря. В словаре представлены в основном стилистически нейтральные слова, однако для некоторых единиц добавлены пометы, учитывающие разговорное произношение, что обусловлено необходимостью учитывать особенности использования русского языка в различных сферах деятельности.
