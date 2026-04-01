В России первый пациент получил персонализированную вакцину от рака

01 апреля 2026, 12:28

В России впервые применили персонализированную вакцину от рака. Препарат под названием «НЕООНКОВАК» получил пациент с диагнозом «меланома кожи». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ, передает ТАСС.





Речь идет о 60-летнем жителе Курской области. В настоящий момент он находится в процессе иммунотерапии. В ведомстве пояснили, что, несмотря на проводимое лечение, у мужчины сохраняется высокий риск дальнейшего прогрессирования онкологического заболевания.

«В НМИЦ радиологии Минздрава России впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «НЕООНКОВАК» у пациента с меланомой кожи», — говорится в сообщении.