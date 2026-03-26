Назван внешний признак проблем со здоровьем

Врач Арагона: Деформация ногтей может указывать на болезни легких и сердца
Изменения ногтевой пластины могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем, считает врач общей практики Джузеппе Арагона. Об этом пишет издание Metro.



Арагона утверждает, что состояние ногтей может говорить о различных заболеваниях, как легких, так и серьезных. Желтизна ногтей часто является признаком грибковой инфекции. Ломкость и расслоение ногтей могут указывать на дефицит железа или воздействие внешних факторов. Бледные ногти иногда свидетельствуют об анемии, а более выраженные изменения связаны с проблемами печени.

Особое внимание Арагона рекомендует уделять темным полосам и необычной форме ногтей. Он подчеркивает, что важно оценивать эти признаки в комплексе, а не по отдельности. В редких случаях темные линии могут сигнализировать о меланоме, а утолщение и деформация ногтей — о заболеваниях легких или сердца.

Врач отметил, что не все изменения ногтей представляют опасность. Например, белые пятна часто появляются из-за микротравм, а вертикальные линии обычно возникают с возрастом. Тем не менее, при стойких или необычных симптомах Арагона советует обратиться к врачу, чтобы исключить возможные серьезные проблемы со здоровьем.

