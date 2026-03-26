Назван внешний признак проблем со здоровьем
Изменения ногтевой пластины могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем, считает врач общей практики Джузеппе Арагона. Об этом пишет издание Metro.
Арагона утверждает, что состояние ногтей может говорить о различных заболеваниях, как легких, так и серьезных. Желтизна ногтей часто является признаком грибковой инфекции. Ломкость и расслоение ногтей могут указывать на дефицит железа или воздействие внешних факторов. Бледные ногти иногда свидетельствуют об анемии, а более выраженные изменения связаны с проблемами печени.
Особое внимание Арагона рекомендует уделять темным полосам и необычной форме ногтей. Он подчеркивает, что важно оценивать эти признаки в комплексе, а не по отдельности. В редких случаях темные линии могут сигнализировать о меланоме, а утолщение и деформация ногтей — о заболеваниях легких или сердца.
Врач отметил, что не все изменения ногтей представляют опасность. Например, белые пятна часто появляются из-за микротравм, а вертикальные линии обычно возникают с возрастом. Тем не менее, при стойких или необычных симптомах Арагона советует обратиться к врачу, чтобы исключить возможные серьезные проблемы со здоровьем.
Читайте также: