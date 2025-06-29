В Москве очевидцы задержали пристававшего к детям мигранта
В Москве очевидцы поймали мигранта, который приставал к детям на площадке. Об этом пишут столичные новостные паблики.
Отмечается, что прохожие окрикнули иностранца, но в этот момент мужчина поспешил скрыться в местном хостеле. Его успели догнать. На место происшествия вызвали полицию.
Если выясниться, что мигрант находится на территории России нелегально, его депортируют на родину.
Ранее в этот день сообщалось, что в Таиланде задержали банду россиян, которые занимались пытками, вымогательством и грабежом. Двое членов группировки разыскиваются местной полицией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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