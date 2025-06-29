В Apple Music вернули профили Shaman, Газманова, Киркорова и «Любэ»
В американское приложение Apple Music были возвращены профили Shaman, Олега Газманова, Филиппа Киркорова и группы «Любэ». Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо них, приложение вернуло профили Полины Гагариной и Николая Баскова. Ранее все перечисленные артисты были удалены с платформы в связи с введенными санкциями Евросоюза.
«Народный артист России и мастер патриотической лирики в диапазоне от легкого евродиско до стадионных гимнов», — пишут в приложении про Олега Газманова.
Ранее сообщалось, что Австралия ввела санкции в отношении Shaman (Ярослав Дронов). Помимо певца, в списке оказались российские журналисты, политики и члены руководства государственных компаний.