В Котельниках открыли сбор канцтоваров для школьников из нуждающихся семей

05 августа 2025, 15:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Котельниках. Пункт сбора школьных принадлежностей для детей из нуждающихся семей открыли в торговом центре «М5». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Специальная «добрая коробка» установлена в центре общего зала торгового комплекса. Принести туда канцтовары для школьников может любой желающий. В день открытия акции участие в ней приняли заместители главы округа Мария Галузо и Сергей Яковлев.





«Можно купить тетради, ручки, альбомы или другие школьные принадлежности в магазинах торгового центра и сразу опустить их в наш бокс, либо принести из дома заранее купленные вещи», — пояснили члены «Молодой гвардии», которые организовали точку сбора.