В Котельниках открыли сбор канцтоваров для школьников из нуждающихся семей
Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Котельниках. Пункт сбора школьных принадлежностей для детей из нуждающихся семей открыли в торговом центре «М5». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Специальная «добрая коробка» установлена в центре общего зала торгового комплекса. Принести туда канцтовары для школьников может любой желающий. В день открытия акции участие в ней приняли заместители главы округа Мария Галузо и Сергей Яковлев.
«Можно купить тетради, ручки, альбомы или другие школьные принадлежности в магазинах торгового центра и сразу опустить их в наш бокс, либо принести из дома заранее купленные вещи», — пояснили члены «Молодой гвардии», которые организовали точку сбора.Акция продлится до 20 августа. Затем волонтёры упакуют собранные вещи в подарочные наборы и вручат детям из малообеспеченных семей.