Диетолог Гинзбург заявил о пользе шаурмы

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Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что шаурму можно рассматривать как полезный продукт из-за содержания в ней белка и клетчатки.
«В шаурму кладут не самое плохое мясо, особенно если шаурма из курицы. Обязательно добавляются овощи, капуста, лук, а это белок и клетчатка», — пояснил в беседе с NEWS.ru Гинзбург.
При этом, он предупредил, что из-за жирного соуса, в частности, майонеза, злоупотреблять продуктом всё же не стоит.
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