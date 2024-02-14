Украина запретила закупать продукты для ВСУ у компаний из списка «спонсоры войны»

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Киев больше не будет закупать продукты для украинской армии у компаний из списка «спонсоров войны», с таким заявлением выступил представитель украинского государственного оператора тыла Дмитрий Бигунец, его цитирует «Лига».
По его словам, оператор тыла при закупке стал использовать дополнительные критерии при проверке компании-поставщика.
Он также подчеркнул, что к поставке товаров для Вооружённых сил Украины не будут допущены и те компании, которые прямо или косвенно были связаны с Россией и Белоруссией.
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«Мы ввели такой дополнительный критерий, как пребывание участника в списке международных спонсоров войны. Мы считаем справедливым, чтобы не допустить к участию в наших торгах потенциальных участников, которые тем или иным образом признаны НАПК как международные спонсоры войны», — прокомментировал ситуацию Бигунец.
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Евгения Парфентьева