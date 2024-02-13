Эксперты развеяли мифы о считающихся полезными завтраках

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Сладкие йогурты, творожки и обезжиренные молочные продукты не являются лучшим вариантом завтрака. Мифы о продуктах, которые считаются полезными, развеяли эксперты проекта Роспортебнадзора «Здоровое питание.рф».
«Если говорить именно о молочных продуктах, то лишение их жира, как ни странно, не увеличивает их пользу, а уменьшает», — указали специалисты.Эксперты также пояснили, что кисломолочные продукты полезны, но йогурты и творожки с содержанием сахара не приносят пользы для организма.
В заключение специалисты посоветовали не увлекаться популярными безглютеновыми продуктами. Они пояснили, что глютен не опасен для человека, если он не страдает его непереносимостью, что бывает достаточно редко.
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