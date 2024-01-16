Диетолог Журавлева заявила о безопасности искусственных яиц из Китая

Фото: istockphoto.com/Hleb Usovich
Диетолог Полина Журавлева заявила, что искусственные яйца из Китая, о которых сейчас много говорят, могут быть весьма безвредными.
«Всё зависит от того, из чего они сделаны. Искусственные яйца, в отличие от натуральных, обычно представляют собой продукты растительного происхождения, такие как соевый белок или другие растительные ингредиенты. Те, о которых слышала ранее я вовсе не опасны и где-то даже полезнее обычны яиц, если конечно употреблять их умеренно», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Однако, она допустила, что, если речь идёт о массово произведённом продукте, который может хранится долгое время, то здесь явно будут присутствовать какие-либо химические вредные вещества. От таких продуктов лучше отказаться.
Читайте также:
Диетолог раскрыла, какой продукт продлевает жизнь
Врач Есипова рекомендовала регулярно есть мойву для укрепления костей
Диетолог Стародубова развеяла распространенный миф об ананасе
Мелисса Тимофеева