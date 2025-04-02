В России упали цены на куриные ножки

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В России за прошедшую неделю подешевели куриные тушки, сыр «Фетакса» и молоко. Об этом сообщил аналитик ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Также, по его словам, подорожал чай «Акбар».
«За прошедшую неделю упали цены на бюджетные куриные тушки (-34,6%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-11,9%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-3,8%). Выросли цены на чай «Акбар» (+7,7%)», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».В то же время бывший замминистра сельского хозяйства, экономист Леонид Холод заявил, что к июлю в России может подешеветь картофель. В разговоре с «Известиями», комментируя рост цен на этот овощ, он отметил, что раньше второго месяца лета ждать изменений не стоит. По его словам, сейчас картошку в РФ привозят из удаленных стран, таких как Египет и Турция.
«Это более дорогой товар. Кроме того, сейчас в РФ ввозят молодой картофель, который уже сам по себе дороже и не всегда высокого качества», — пояснил специалист.Читайте также:
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