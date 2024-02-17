В России подготовили новый порядок оказания первой медицинской помощи

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Минздрав выдвинул идею расширения списка состояний, требующих оказания первой помощи. Проект соответствующего приказа ведомства доступен на портале проектов нормативных правовых актов.
В пересмотренный список состояний, при которых необходима первая помощь, внесены такие случаи, как укусы ядовитых животных, судороги и острые психологические реакции на стресс.
Кроме того, предложено обновить порядок оказания помощи. Теперь врачи должны устно информировать пострадавшего и окружающих о своей готовности предоставить первую помощь. Также рассматривается возможность оказания помощи без согласия пострадавшего или его родителей, если они ранее не отказывались от первой помощи.
В дополнение, предлагается разрешить использовать для оказания помощи медицинские изделия и лекарства, которые не включены в стандартные аптечки и специальные наборы.
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Кроме того, предложено обновить порядок оказания помощи. Теперь врачи должны устно информировать пострадавшего и окружающих о своей готовности предоставить первую помощь. Также рассматривается возможность оказания помощи без согласия пострадавшего или его родителей, если они ранее не отказывались от первой помощи.
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Артем Кузьмин