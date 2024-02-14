Врачи провели выездной приём в двух отдалённых населённых пунктах округа Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Выездной приём провели узкопрофильные медицинские специалисты Каширской больницы в деревне Топканово и посёлке Руново, сообщают пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В выездную бригаду вошли терапевт, стоматолог, уролог и эндокринолог. Зв время выезда они осмотрели 58 местных жителей», — отмечается в сообщении.В частности, приём у эндокринолога посетили 24 человека, стоматолог осмотрел 12 пациентов, терапевт — 15. Ещё для 26 пациентов провели ультразвуковую диагностику, а 25 человек прошли диспансеризацию.
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Лев Каштанов