В Сургуте мужчина впал в кому после ночи, проведённой за компьютерной игрой

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В Сургуте мужчина впал в кому после того, как до трёх часов ночи играл в компьютерные игры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сургутскую станцию скорой помощи.
В среду, 14 февраля, утрам медикам позвонил молодой человек и сообщил, что его отец лежит без сознания на полу. На место происшествия выехала бригада врачей.
В настоящее время мужчина находится в тяжёлом состоянии. Диагноз пока не установлен, с пациентом работают реаниматологи.
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«По прибытию на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до трех часов ночи пациент играл в компьютерные игры. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными», — проинформировали на станции скорой медицинской помощи.
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Диана Аванесян