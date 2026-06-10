В России подготовили рекомендации по празднованию Дня России в 2026 году

10 июня 2026, 16:19

День России в 2026 году посвящён единству народов и историческому наследию

Фото: Istock / Evgenii Korneev

Стали известны рекомендации по проведению мероприятий, посвящённых Дню России, который традиционно отмечается 12 июня. В этом году особый акцент предлагается сделать на теме единства народов России, исторической преемственности и общих ценностей страны.