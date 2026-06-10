В России подготовили рекомендации по празднованию Дня России в 2026 году
Стали известны рекомендации по проведению мероприятий, посвящённых Дню России, который традиционно отмечается 12 июня. В этом году особый акцент предлагается сделать на теме единства народов России, исторической преемственности и общих ценностей страны.
День России символизирует суверенитет государства, его многовековую историю и культурное многообразие. В стране в мире и согласии живут представители более 190 народов, а сила России заключается в единстве её граждан независимо от национальности и вероисповедания.
Важно подсеркнуть особую связь поколений — от Древней Руси до современной России. Необходимо помнить о подвигах предков в разные исторические периоды, включая Великую Отечественную войну.
Организаторам празднования рекомендовано учитывать вопросы безопасности. Массовые мероприятия на открытых площадках предлагается проводить только в тех регионах, где могут быть обеспечены все необходимые меры защиты участников и зрителей. В остальных случаях советуют отдавать предпочтение закрытым площадкам или онлайн-форматам.
День России остаётся праздником каждого гражданина страны и призван объединять людей вокруг общей истории, культуры и будущего государства.
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