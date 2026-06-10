Подмосковный онколог Иванников рассказал, почему химиотерапию проводят циклами
Химиотерапия онкопациентов проводится исключительно курсами из-за особенностей механизма лечения и необходимости восстанавливать организм. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Химиотерапия – высокоточный инструмент, нацеленный на главное свойство раковых клеток: бесконтрольное и очень быстрое деление. Но под удар попадают и некоторые здоровые клетки. В первую очередь это клетки костного мозга, отвечающие за производство крови, клетки слизистых оболочек и волосяных фолликулов. Поэтому во время введения препаратов снижаются показатели крови, появляются слабость, тошнота и стоматит.
Поэтому лечение проводят курсами, между которыми обязательно должны быть перерывы.
«Введение препаратов циклами – не просто методика, а выверенная стратегия. Она позволяет нанести максимальный урон опухоли, одновременно давая здоровым тканям время на восстановление. Баланс между эффективностью лечения и переносимостью для пациента и есть главная цель современной онкологии», – сказал заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии Одинцовской областной больницы Михаил Иванников.Перерывы так же важны, как и введение лекарства. На первом этапе атаки препарат вводят, чтобы уничтожить максимальное количество активно делящихся раковых клеток. Второй этап отдыха даёт организму время для восстановления. За этот период костный мозг успевает возобновить производство клеток крови. Уровень лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов возвращается к безопасным значениям.
Это критически важно, чтобы к началу следующего цикла у организма были силы для новой атаки. Заживают слизистые оболочки, организм приходит в себя, восстанавливая силы и энергию.
В то время, пока здоровые клетки восстанавливаются, оставшиеся раковые клетки начинают делиться. И следующий цикл химиотерапии настигает их в самый уязвимый момент – в фазе деления.