Подмосковный онколог Иванников рассказал, почему химиотерапию проводят циклами

10 июня 2026, 15:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Химиотерапия онкопациентов проводится исключительно курсами из-за особенностей механизма лечения и необходимости восстанавливать организм. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Химиотерапия – высокоточный инструмент, нацеленный на главное свойство раковых клеток: бесконтрольное и очень быстрое деление. Но под удар попадают и некоторые здоровые клетки. В первую очередь это клетки костного мозга, отвечающие за производство крови, клетки слизистых оболочек и волосяных фолликулов. Поэтому во время введения препаратов снижаются показатели крови, появляются слабость, тошнота и стоматит.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

Поэтому лечение проводят курсами, между которыми обязательно должны быть перерывы.

«Введение препаратов циклами – не просто методика, а выверенная стратегия. Она позволяет нанести максимальный урон опухоли, одновременно давая здоровым тканям время на восстановление. Баланс между эффективностью лечения и переносимостью для пациента и есть главная цель современной онкологии», – сказал заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии Одинцовской областной больницы Михаил Иванников.