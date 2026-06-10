На участке Мякининского шоссе временно изменили схему движения
Схему движения изменили на 1,75-м километре Мякининского шоссе в деревне Мякинино на время строительства канализации. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Движение на указанном участке сузили до одной полосы, по которой транспорт следует в реверсивном режиме.
«Для удобства автомобилистов там установят реверсивный светофор», — отмечается в сообщении.Завершить прокладку канализации и восстановить движение в полном объёме планируется 22 августа. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что на 11 региональных дорогах Московской области починили светофоры.