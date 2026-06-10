Опубликован график работы подмосковных медучреждений в День России

10 июня 2026, 16:00

оригинал Фото: пресс-службе Минздрава МО

Определён график работы подмосковных медицинских учреждений в День России и предстоящие выходные дни. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Там отметили, что в праздничные дни важно обеспечить доступность медицинской помощи для жителей региона.

«12, 13 и 14 июня в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи с 8 до 18 часов. С 8 до 20 часов будут обслуживаться вызовы на дом. Скорая помощь и стационары больниц продолжат работать круглосуточно без изменений», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

