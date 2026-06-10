Опубликован график работы подмосковных медучреждений в День России
Определён график работы подмосковных медицинских учреждений в День России и предстоящие выходные дни. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Там отметили, что в праздничные дни важно обеспечить доступность медицинской помощи для жителей региона.
«12, 13 и 14 июня в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи с 8 до 18 часов. С 8 до 20 часов будут обслуживаться вызовы на дом. Скорая помощь и стационары больниц продолжат работать круглосуточно без изменений», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Взрослые, детские и стоматологические поликлиники, а также женские консультации 13 июня будут открыты для планового приёма пациентов с 9 до 15 часов. Кроме того, 12 и 14 июня в стоматологических поликлиниках дежурные врачи будут вести приём с 9 до 14 часов.
Записаться к специалисту можно через чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или приложение «Добродел Здоровье».
При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, следует немедленно вызывать скорую помощь по телефону 112.