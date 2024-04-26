На ростовском вокзале похитили ветерана Чеченской войны

Фото: istockphoto/surachetsh
Уроженец Смоленска Иван Шарифулин был похищен на главном железнодорожном вокзале Ростова. Родственники подозревают, что его увезли в рабство на поля и теплицы.
По словам родственницы пропавшего, он был в Ростове-на-Дону на лечении в ожоговом центре. Побывав в гостях у родных, он на такси поехал на ростовский вокзал, чтобы затем поездом отправиться домой в Смоленск. До вокзала он точно доехал — об этом рассказал таксист, передаёт портал 161.ru. После этого он пропал.
На следующее утро Иван позвонил сестре и рассказал, что на вокзале к нему подошли какие-то люди и предложили работу. Затем его на машине увезли куда-то в окрестности Ростова-на-Дону, ехали примерно три часа. Сейчас он где-то в полях, вокруг посадки и теплицы. Затем в трубке послышался чужой голос, какой-то мужчина сказал Ивану: «Всё, тебе *** (конец)», после чего телефон был выключен.
Родственники написали заявление о похищении в отделение полиции Ворошиловского района и также сообщили в районную прокуратуру. Сестра пропавшего ветерана отмечает, что в Ростовской области уже были громкие уголовные дела об использовании рабского труда. Она надеется, что правоохранители отыщут и освободят брата.
Читайте также:
Мигрант-тракторист из Москвы попал в сексуальное рабство
Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге
На улице в Ростовской области нашли угнанного в рабство инвалида
На следующее утро Иван позвонил сестре и рассказал, что на вокзале к нему подошли какие-то люди и предложили работу. Затем его на машине увезли куда-то в окрестности Ростова-на-Дону, ехали примерно три часа. Сейчас он где-то в полях, вокруг посадки и теплицы. Затем в трубке послышался чужой голос, какой-то мужчина сказал Ивану: «Всё, тебе *** (конец)», после чего телефон был выключен.
Родственники написали заявление о похищении в отделение полиции Ворошиловского района и также сообщили в районную прокуратуру. Сестра пропавшего ветерана отмечает, что в Ростовской области уже были громкие уголовные дела об использовании рабского труда. Она надеется, что правоохранители отыщут и освободят брата.
Читайте также:
Мигрант-тракторист из Москвы попал в сексуальное рабство
Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге
На улице в Ростовской области нашли угнанного в рабство инвалида
Александр Бойцов