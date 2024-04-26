В России раскрыли группировку, которая обналичила 18 миллиардов рублей

Фото: iStock/blinow61
Силовые структуры раскрыли деятельность группировки численностью свыше 80 человек, которая действовала в различных регионах страны, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. Отмечается, что члены этой группировки обналичили приблизительно 18 миллиардов рублей.
«Следствие установило, что численность преступной группировки составляла около 80 человек. Они незаконно обналичили примерно 18 миллиардов рублей, часть которых была получена через заключенные государственные контракты», — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии в нескольких регионах России.
Читайте также:
Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС
Мошенники начали применять новый сценарий обмана
ЦБ предупредил о мошенниках, предлагающих обналичить «Пушкинскую карту»
Артем Кузьмин