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В России полноценно заработал сайт реестра повесток . До этого он работал в тестовом режиме только в трёх регионах.
На сайте можно войти в личный кабинет, проверить наличие повесток и заказать выписку.
Отмечается, что, если фамилия указана в списке, то повестка считается вручённой через 7 дней. За неявку в военкомат предусмотрены санкции в виде запрета на выезд из России, вождение автомобиля, регистрацию бизнеса и получение кредитов.
В настоящее время, по данным Telegram-канала «Москвач», сайт работает с перебоями. Вероятно, это связано с большим числом пользователей, желающих проверить наличие повестки.
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Отмечается, что, если фамилия указана в списке, то повестка считается вручённой через 7 дней. За неявку в военкомат предусмотрены санкции в виде запрета на выезд из России, вождение автомобиля, регистрацию бизнеса и получение кредитов.
В настоящее время, по данным Telegram-канала «Москвач», сайт работает с перебоями. Вероятно, это связано с большим числом пользователей, желающих проверить наличие повестки.
Читайте также:
В России изменят правила призыва в армию с апреля 2025 года
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Анастасия Чинкова