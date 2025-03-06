Раскрыта дальнейшая судьба Глеба Калюжного, обвиняемого в уклонении от армии. Служба или тюрьма?

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)
Актёр Глеб Калюжный, в отношении которого заведено уголовное дело об уклонении от армии, всё-таки договорился о прохождении срочной службы.
Ранее сообщалось, что артист в течение шести лет игнорировал повестки, приходящие по адресу регистрации, где он не жил. В октябре прошлого года ему также пришла повестка о необходимости явиться в сборный пункт, но и она была проигнорирована, после чего последовало возбуждение уголовного дела.
Ранее мать Глеба пояснила, что в настоящее время он получает высшее образование в университете «Синергия», а значит имеет отсрочку от службы. Однако, учитывая, что актёру уже 26 лет, он мог бы иметь отсрочку только если учился бы в аспирантуре.
В четверг актёр в сопровождении адвоката самостоятельно явился к следователю. Сразу же после этого он направился в военкомат, а на вопросы журналистов отвечать не стал. Однако, если всё же верить сообщениям СМИ, Калюжный пройдёт срочную службу этой весной.
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Ранее мать Глеба пояснила, что в настоящее время он получает высшее образование в университете «Синергия», а значит имеет отсрочку от службы. Однако, учитывая, что актёру уже 26 лет, он мог бы иметь отсрочку только если учился бы в аспирантуре.
В четверг актёр в сопровождении адвоката самостоятельно явился к следователю. Сразу же после этого он направился в военкомат, а на вопросы журналистов отвечать не стал. Однако, если всё же верить сообщениям СМИ, Калюжный пройдёт срочную службу этой весной.
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Анастасия Чинкова