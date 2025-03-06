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Раскрыта дальнейшая судьба Глеба Калюжного, обвиняемого в уклонении от армии. Служба или тюрьма?

Глеб Калюжный пройдёт срочную службу этой весной
Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Актёр Глеб Калюжный, в отношении которого заведено уголовное дело об уклонении от армии, всё-таки договорился о прохождении срочной службы.
Ранее сообщалось, что артист в течение шести лет игнорировал повестки, приходящие по адресу регистрации, где он не жил. В октябре прошлого года ему также пришла повестка о необходимости явиться в сборный пункт, но и она была проигнорирована, после чего последовало возбуждение уголовного дела.

Ранее мать Глеба пояснила, что в настоящее время он получает высшее образование в университете «Синергия», а значит имеет отсрочку от службы. Однако, учитывая, что актёру уже 26 лет, он мог бы иметь отсрочку только если учился бы в аспирантуре.

В четверг актёр в сопровождении адвоката самостоятельно явился к следователю. Сразу же после этого он направился в военкомат, а на вопросы журналистов отвечать не стал. Однако, если всё же верить сообщениям СМИ, Калюжный пройдёт срочную службу этой весной.

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«Я не понимаю, что происходит»: мама Глеба Калюжного высказалась о слухах насчёт его призыва

На 26-летнего актёра Глеба Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии
#актёр
#образование
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#артист
#военкомат
#армия
#уголовное дело
Ксения Раппопорт раскрыла, почему её сняли со спектаклей сразу в двух столичных театрах
06 марта 2025, 21:21

Ксения Раппопорт (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ксения Раппопорт не выйдет на сцену в марте. В спектаклях её заменит другая актриса. Поклонники забили тревогу, предположив, что артистка заболела.
Ранее стало известно, что Раппопорт не выйдет в этом месяце на сцены Театра эстрады и Театра им. Маяковского. В спектакле «Эйнштейн и Маргарита» её заменит актриса Алёна Хмельницкая.

«Вместо Ксении Раппопорт будет играть Алёна Хмельницкая. Замена будет везде. Это коммерческий театральный проект, артисты меняются не на площадках, а в спектакле», – уточнили организаторы.
Вслед за этим заявлением в СМИ начали появляться сведения о серьёзных проблемах со здоровьем артистки, а также о том, что она могла покинуть Россию. Впрочем Раппопорт вышла на связь и опровергла эти заявления.

«Нет, я здорова! И нет, я по-прежнему в Москве», – высказалась актриса.
Между тем её коллеги сообщают, что у Ксении очень плотный съёмочный график, который расписан чуть ли не на год вперёд. Именно из-за этого она была вынуждена искать себе замену на спектакле.

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#спектакль
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DJ Smash поздравил своего друга Эдриана Броуди с «Оскаром» и показал совместные фото
06 марта 2025, 20:54

Андрей Ширман/ DJ Smash (Фото: Инстаграм* @djsmash)

Музыкант Андрей Ширман, который выступает под псевдонимом DJ Smash, поздравил Эдриана Броуди с получением «Оскара» и опубликовал архивные снимки с актером. Он поделился целой серией фотографий с артистом в соцсетях.
Стоит напомнить, что на недавней церемонии «Оскар» Броуди получил награду за лучшую мужскую роль в картине «Бруталист». Фанаты, друзья и коллеги поздравляют селебрити и по сей день. В их числе оказался российский диджей.

«Поздравляю от души своего невероятно талантливого друга с премией «Оскар», как лучший актер (уже дважды). Не передать словами, как мы рады за тебя, дорогой друг», — написал Андрей и добавил смайлики-сердечки.

Андрей Ширман/ DJ Smash и Эдриан Броуди(Фото: Инстаграм* @djsmash)


На фотографиях диджей и артист улыбались, корчили смешные лица. Они обнимались на ковровой дорожке, слушали музыку на яхте, веселились на концерте и ели на борту частного самолета. Фанатам показалось, что Броуди и Ширман действительно весьма хорошо и близко общаются.

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#премия оскар
#актёр
#фотография
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Верка Сердючка пожаловалась, что власти Украины не выпустили её за границу
06 марта 2025, 20:38

Андрей Данилко (Верка Сердючка) – фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Минкульт Украины не выпустил певца Андрея Данилко, более известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, из страны. Все его зарубежные концерты перенесены.
27 февраля ведомство объявило, что с 3 марта прекратит выдачу разрешений на выезд за границу журналистам и деятелям искусств. Такая мера принята в связи с тем, что многие из них после пересечения границы уже не возвращаются на Украину.

По словам советника главы Минкульта Дмитрия Золотухина, более 500 деятелей культуры и представителей СМИ призывного возраста не вернулись на родину после отъезда.

В личном блоге Данилко написал, что, несмотря на заранее поданные документы, группе VERKA SERDUCHKA & BAND запретили выезд за границу.

Таким образом, перенесены на другие даты концерты в Лондоне, Праге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Аликанте.

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#сми
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#украина
#певец
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#запрет
#концерт
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«Занялся серьезно фигурным катанием»: Мария Миронова впервые рассказала о сыне, которого родила в 46 лет
06 марта 2025, 20:35

Мария Миронова (Фото: Инстаграм* @mariya_mironova_actress)

Актриса Мария Миронова — мама двух мальчиков. Младший, Федор, появился на свет, когда артистке было 46 лет. Она мало рассказывала о жизни сына.
Однако Миронова слегка приоткрыла завесу тайны и поделилась, что Федор начал всерьез заниматься фигурным катанием.

Мальчик родился в 2019 году. Отца ребенка Мария тогда предпочла скрыть. Но судачат, что избранник актрисы — молодой бизнесмен.

Сейчас пятилетний Федор неравнодушен к фигурному катанию. В большой спорт сын Мирновой пришел после того, как Мария перевоплотилась в маму фигуриста в картине «Роднина».

«Для меня этот фильм оказался пророческим. После того как я отснялась в этом фильме, мой сын через энное количество месяцев занялся серьезно фигурным катанием. Теперь часть моей жизни я провожу на льду, причём очень большую часть», — отметила артистка в беседе с mk.ru.

Миронова сейчас проводит на льду огромное количество времени. Мам фигуристов и других спортсменов актриса назвала великими женщинами. Мария подчеркнула, что родителям юных дарований необходимо обладать большой силой духа.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#ребёнок
#фигурное катание
#родители
#актриса
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Девушка Павла Дурова новыми фото опровергла слухи о беременности
06 марта 2025, 20:18

Павел Дуров и Юлия Вавилова (фото: Telegram @julivavilovaa)

Девушка Павла Дурова отреагировала на слухи о своей беременности, опубликовав серию свежих снимков.
На кануне в сети начали активно обсуждать, что миллиардер и его возлюбленная ждут ребёнка. поводом для слухов стал стрим Юлии Вавиловой, на котором она встала боком к камере и засветила округлившийся живот. Поклонники принялись поздравлять девушку, но, видимо, зря.

Сегодня в своём Telegram-канале 24-летняя блогер опубликовала кадры, на которых продемонстрировала плоский живот. Правда, несмотря на это, в соцсетях всё равно не унимаются и пишут о беременности девушки.

Юлия Вавилова (фото: Telegram @julivavilovaa)

На снимках Вавилова позирует в песчаных дюнах в белом топе и лосинах. В качестве украшений она выбрала аксессуары от бренда Van Cleef. Также в кадр попала белая сумка Hermes.

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