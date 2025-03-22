Треш-стример Меллстрой получил повестку на допрос в посольство России в Черногории

Андрей Бурим (фото: Telegram @tellstroytm)
Треш-стримеру Меллстрою (настоящее имя – Андрей Бурим) пришла повестка с требованием явиться на допрос в посольство России в Черногории. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
МВД России через дипломатов связалось с местными властями и направило Буриму уведомление о вызове в органы в ближайшее время. На фоне скандала с автосалоном Jetcar, владельца которого стример собирался кинуть на полмиллиарда рублей, следователи заинтересовались тем, что в 2020 году он избил девушку прямо на стриме. Тогда у пострадавшей Алёны Ефремовой обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
Вероятнее всего, Меллстрой не посещал шестимесячные исправительные работы, назначенные ему судом по статье о побоях УК РФ.
Также уточняется, что аналогичные повестки пришли матери и брату Бурима, которые проходят свидетелями по делу об отмывании и легализации денежных средств. Им необходимо прибыть в посольство на следующей неделе.
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Вероятнее всего, Меллстрой не посещал шестимесячные исправительные работы, назначенные ему судом по статье о побоях УК РФ.
Также уточняется, что аналогичные повестки пришли матери и брату Бурима, которые проходят свидетелями по делу об отмывании и легализации денежных средств. Им необходимо прибыть в посольство на следующей неделе.
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Анастасия Чинкова