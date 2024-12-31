Юрист Адамс: в части регионов РФ можно шуметь в Новый год

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Вопрос о том, можно ли шуметь в новогоднюю ночь, волнует многих жителей РФ. О правовом контроле по данному вопросу в беседе с RT рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Давид Адамс подчеркнул, что на территории Российско действует закон о тишине, и исключения для новогодней ночи есть не во всех регионах.
Давид Адамс отметил, что в Москве и Свердловской области нет исключений, шуметь на Новый год в этих регионах запрещено так же, как и в остальные будние дни. Он уточнил, что для урегулирования вопроса при шуме соседей есть возможность обратиться в правоохранительные органы.
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«В некоторых регионах России на Новый год предусмотрены послабления. Так, в Самарской области можно шуметь до 03:00 1 января, а в Санкт-Петербурге разрешено запускать пиротехнику с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января», — обратил внимание юрист.
Давид Адамс отметил, что в Москве и Свердловской области нет исключений, шуметь на Новый год в этих регионах запрещено так же, как и в остальные будние дни. Он уточнил, что для урегулирования вопроса при шуме соседей есть возможность обратиться в правоохранительные органы.
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Ольга Енгалычева