В России повысили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

04 января 2026, 03:46

Со следующего учебного года в российских вузах, подведомственных Минобрнауки, повысили минимальные пороги баллов ЕГЭ по шести учебным предметам. Об этом сообщила член комитета Госдумы по образованию Анна Скрозникова в интервью ТАСС.