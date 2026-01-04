В России повысили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Со следующего учебного года в российских вузах, подведомственных Минобрнауки, повысили минимальные пороги баллов ЕГЭ по шести учебным предметам. Об этом сообщила член комитета Госдумы по образованию Анна Скрозникова в интервью ТАСС.
Изменения затронули физику (с 39 до 41 балла), информатику (с 44 до 46 баллов), историю (с 36 до 40 баллов), иностранные языки (с 30 до 40 баллов), химию и биологию (с 39 до 40 баллов). По остальным предметам минимальные требования остались на прежнем уровне.
Скрозникова пояснила, что цель корректировки — повысить качество подготовки абитуриентов и обеспечить соответствие их знаний выбранным специальностям. При этом новые минимальные баллы не гарантируют поступление, а лишь дают право подать документы, а требования для поступления остаются едиными для бюджетных и коммерческих мест. Кроме того, вузы вправе устанавливать более высокие пороги в зависимости от конкурсной ситуации.
