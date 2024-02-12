В России повременят со штрафами за непроданную валюту

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Комитет госдумы по государственному строительству и законодательству выступил против введения штрафов для экспортеров за непроданную валютную выручку.
По словам первого замглавы комитета Даниила Бессарабова, такие меры сейчас являются преждевременными, поскольку действующее законодательство предоставляет возможность урегулировать этот вопрос без принуждения, передает «Интерфакс».
Инициатива, принятая в первом чтении в ноябре прошлого года, не получила поддержки перед вторым чтением. Предложение предполагало внесение штрафов в кодекс об административных правонарушениях и распространение их на отношения, возникшие с 11 октября 2023 года.
Этот день стал ключевым после подписания президентом указа о необходимости продажи валютной выручки определенными экспортерами. Однако такое распространение закона противоречит административному кодексу, по мнению депутатов. Также за доработку документа выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
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Инициатива, принятая в первом чтении в ноябре прошлого года, не получила поддержки перед вторым чтением. Предложение предполагало внесение штрафов в кодекс об административных правонарушениях и распространение их на отношения, возникшие с 11 октября 2023 года.
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Маруняк Сергей Дмитриевич