В России появились презервативы из необычного материала

04 июня 2026, 18:00

В России выпускают презервативы из бутилкаучука

Фото: istockphoto/Mukhina1

Российский производитель средств контрацепции Vizit анонсировал выпуск экспериментальной линейки презервативов на основе синтетического бутилкаучука. Об этом сообщили в пресс-службе компании.





Новые изделия сохраняют барьерные свойства и проходят контроль качества. Ключевое отличие разработки — использование материала, который ранее массово не применялся в этой сфере, пишет «Газета.Ru».



Бутилкаучук, известный высокой газонепроницаемостью, устойчивостью к старению и химическим воздействиям, широко используется в промышленности и медицине — в противогазах, элементах химзащиты и уплотнителях. Однако традиционно для презервативов используют латекс, полиуретан и полиизопрен как более эластичные и прочные материалы.



В компании отметили, что мировая производственная база натурального латекса сосредоточена в Азии, что делает рынок зависимым от логистики, погодных условий и ценового колебания. Разработка Vizit призвана снизить эту зависимость и протестировать альтернативные материалы в барьерной контрацепции. В настоящее время компания переходит от выпуска ограниченной партии к серийному производству.





«Долгие годы бутилкаучук спасал от воздействия агрессивной внешней среды, а теперь будет защищать и от агрессивных ЗППП», — рокомментировала директор по инновациям Vizit Надежда Мельникова.