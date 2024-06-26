Война будущего: военэксперт рассказал про новый вид БПЛА с искусственным интеллектом

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ВСУ считают «чудо-оружием» на поле боя беспилотные летательные аппараты. Начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль сказал, что беспилотники — это меч, который сильнее щита — противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что сейчас разрабатывается новый вид дронов с технологиями искусственного интеллекта.
Следующим шагом, по словам военного блогера, будут «рои дронов», подобные рою птиц или пчел.
Он добавил, что у подобных дронов будет общее понимание, куда они летят и с какими целями, также они смогут выбирать приоритетные и неприоритетные задачи.
Алексей Живов отметил, что по мере развития средств противодействия дронам их эффективность будет снижаться. Со временем военная промышленность разных стран должна создать средства противодействия дронов, которые превратят их в один из простых элементов боевого оружия, завершил беседу эксперт.
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«Сейчас на подходе уже технологии искусственного интеллекта, когда не оператор прицеливается в свою цель, а сам дрон, обладая определенными навыками, может это сделать. Оператору достаточно подлететь к цели и нажать кнопку, а дальше дрон уже сам прицеливается и поражает объект», — поделился эксперт.
Следующим шагом, по словам военного блогера, будут «рои дронов», подобные рою птиц или пчел.
«Они начнут самостоятельно летать по линии фронта, как рой птиц или пчел, и будут наделены единым интеллектом. Как птицы летают синхронно, поворачивают, делают фигуры, кажется, что у них есть коллективный интеллект, который ими руководит, так же будет и с дронами», — сообщил специалист.
Он добавил, что у подобных дронов будет общее понимание, куда они летят и с какими целями, также они смогут выбирать приоритетные и неприоритетные задачи.
«Любая война — соревнование щита и меча. Щит — это система РЭБ, которая глушит управление или создает помехи для видеосвязи дронов. Такие системы создаются разного типа: армейские, где антенны глушат вокруг себя десятки километров пространства, есть те, которые закрывают только одно подразделение в рамках километра, есть еще более компактные глушилки», — рассказал собеседник.
Алексей Живов отметил, что по мере развития средств противодействия дронам их эффективность будет снижаться. Со временем военная промышленность разных стран должна создать средства противодействия дронов, которые превратят их в один из простых элементов боевого оружия, завершил беседу эксперт.
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Анастасия Бондарева